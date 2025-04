Ministra do Ambiente desmente aumento do custo da fatura da eletricidade

A ministra do Ambiente desmente que o custo da fatura da eletricidade vá aumentar no próximo ano.

A entidade reguladora dos serviços energéticos alertava para a estratégia da E-Redes para aumentar o investimento no sistema de distribuição de eletricidade. Segundo o "Jornal de Negócios", o plano iria causar um agravamento de 0,6% no preço da luz.

À Renascença, Maria da Graça Carvalho lembra que este programa de investimento da E-Redes ainda não foi aprovado pelo Governo.

A governante garante, ainda, que, se a estratégia fosse aprovada, ou seja, "só começaria a ter impacto quando a obra estivesse feita".

"Nada leva a crer que seja no início em 2026. Esta notícia é um bocadinho abusiva e sem necessidade", critica.

De acordo com o "Jornal de Negócios", está previsto um investimento de 1,6 milhões de euros na modernização da infraestrutura de distribuição de energia.

Trata-se de um valor 50% acima do atualmente em vigor para o Plano de Desenvolvimento e Investimento (PDIRD-E) da E-Redes, apresentado no final do ano passado.