PS vs. Chega: Do "está a irritar-me" de Ventura ao “tem de aguentar” de Pedro Nuno. IUC, IVA zero e imigração marcam debate

“Está a irritar-me”, disse a dada altura André Ventura no debate desta terça-feira à noite na TVI, para as eleições legislativas de 18 de maio, com Pedro Nuno Santos a responder ao líder do Chega: “tem de aguentar”. Em causa estava a proposta do PS de redução do imposto sobre os combustíveis e resultou num dos exemplos do debate tenso e duro entre ambos os líderes partidários.

O líder do Chega, André Ventura, usou muito o PS liderado por António Costa para confrontar o atual líder socialista. Foi o caso do IUC, cuja redução sempre foi evitada pelo anterior Governo por razões ambientais e que agora é defendida por Pedro Nuno. “Vocês aumentaram”, atirou Ventura.

“Por acaso, a minha primeira decisão foi mesmo anular ou recuar no aumento do IUC”, respondeu o líder do PS a Ventura, que logo acusou o socialista de “eleitoralismo puro”. “Você estava lá no Governo e agora chega aqui e diz que viu uma luz nova?”, ripostou o líder do Chega, interrompendo, aqui e ali, Pedro Nuno Santos.