Chega vs. CDU. Explicações de Pedro Nuno Santos e um "mundo grande de diferenças"

Com "um mundo muito grande de diferenças" entre ambos, o debate entre PCP e Chega começou com a André Ventura a desejar que "Pedro Nuno Santos dê tantas explicações [sobre a compra de casas em Lisboa] como as que exigiu a Luís Montenegro".

O debate na CNN Portugal arrancou com a averiguação preventiva do Ministério Público ao caso de Pedro Nuno Santos, conhecida esta quarta feira, com o líder do Chega a defender que os partidos não devem ter agora com Pedro Nuno Santos uma "exigência diferente" da que a que tiveram com Luís Montenegro.

Em resposta, o secretário-geral do PCP afastou-se por completo da acusação de André Ventura. "Não deve ser para mim", disse.

Sobre o caso que envolve Pedro Nuno Santos, Paulo Raimundo defendeu que o espaço para os esclarecimentos do líder do PS é junto às autoridades e que o processo deve ser investigado o mais depressa possível. Apesar de "não negar a importância do caso", o líder da CDU não quer que "o debate político se centre nestas questões" esquecendo os problemas do país desde a Educação à Saúde. "Vamos ficar afunilados nestes temas que são impostantes mas que estão muito longe da vida das pessoas", defendeu.

Com a guerra tarifária iniciada por Donald Trump na ordem do dia, os partidos tomaram posições diferentes sobre como lidar com a atual guerra comercial.

André Ventura do Chega, sem se distanciar claramente do presidente norte americano, sublinhou que "não é o presidente dos Estados Unidos da América" e realçou que a Europa devia fazer o mesmo que os norte-americanos.

O líder do Chega defende que a única solução é avançar com mais protecionismo da economia na Europa. "Há muito tempo que não devíamos estar sujeitos a um regime amigo de Paulo Raimundo, a China que nos invadiu com vestuário, têxteis, calçado e mão de obra escrava", disse.

André Ventura lembra que o bloco europeu "é rico" e deve proteger a indústria, a agricultura e os trabalhadores. Questionado sobre se defende mais protecionismo, responde: "Respondemos como aos EUA? Ficamos agachados e calamo-nos?".

Depois de ouvir o líder do Chega, Paulo Raimundo acusou André Ventura de estar "de acordo com Donald Trump" e diz que o Chega fala de um bloco europeu que esquece Portugal.