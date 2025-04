Debate da Rádio realiza-se no arranque da primeira semana da campanha eleitoral

O Debate da Rádio entre os líderes de todos os partidos com assento parlamentar realiza-se a 5 de maio, no início da semana em que arranca oficialmente a campanha eleitoral das Legislativas.

Renascença, Antena 1, Observador e TSF estão juntas na organização do debate que arranca pelas 09h30, com transmissão em simultâneo em todas as rádios, e pode também ser seguido nas plataformas digitais de cada uma das rádios, via streaming vídeo.

A moderação é da responsabilidade dos jornalistas Susana Madureira Martins, da Renascença, Natália Carvalho, da Antena 1, Rui Pedro Antunes, do Observador, e Judith Menezes e Sousa, da TSF.



No âmbito do Debate da Rádio, a Antena 1, Observador, Renascença e TSF convidaram também o líder do PSD e o líder do PS para um frente a frente, mas Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos recusaram o convite, não aceitando o escrutínio público das rádios.



As quatro rádios somam em conjunto 16,5% de audiência acumulada de véspera, atingindo diariamente mais de um milhão e quatrocentas mil pessoas.



As eleições legislativas foram marcadas para 18 de maio, pelo Presidente da República, depois da queda do Governo. Luís Montenegro e o seu Executivo caíram, depois do chumbo de uma moção de confiança, na terça-feira.