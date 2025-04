Marcelo descreve Trump como "jogador": "Quando está à vontade, joga alto"

Marcelo Rebelo de Sousa descreve Donald Trump como "um jogador" e traçou o seu perfil nacionalista, que diz não ser muito diferente do que era no seu primeiro mandato.

No Centro Cultural de Belém, confrontado com as declarações à Renascença do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas,que comparou o presidente norte-americano a Hitler por defender o espaço vital, Marcelo Rebelo de Sousa esquivou-se a comentar o teor da entrevista.

"O estilo dele é de jogador de paradas altas. Quando sente que está à vontade, joga alto. Quando conhece dificuldades, regula", começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, que alerta para os riscos desta política.