Morreu antigo ministro socialista João Cravinho

Morreu o antigo ministro socialista João Cravinho, 88 anos. A informação, já confirmada à Renascença por fonte do Partido Socialista, foi avançada por familiares à RTP.

João Cravinho foi ministro ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território no XIII Governo Constitucional, chefiado por António Guterres, e ministro da Indústria e Tecnologia no IV Governo Provisório, liderado por Vasco Gonçalves.

Depois de ter deixado funções governativas, o deputado João Cravinho apresentou, em 2006, um pacote legislativo anti-corrupção que previa, por exemplo, a criminalizacao do enriquecimento ilícito que o próprio PS, liderado pelo então primeiro-ministro José Sócrates, rejeitou.

Outra proposta de Cravinho previa colocar sob suspeita uma pessoa cujas declarações de rendimentos não correspondessem ao seu real património. A ideia foi também rejeitada pelos socialistas, que argumentaram que se estaria a inverter o ónus da prova.

O Presidente da República manifesta "profundo pesar" pela morte do socialista, lembrando-o como um "político multifacetado" e que "pautou a sua vida por uma defesa incansável da ética na política e na vida pública, lutando sempre contra a corrupção". Marcelo Rebelo de Sousa é uma das várias personalidades que já reagiram ao desaparecimento de Cravinho.

Assim que a notícia da morte de João Cravinho foi conhecida, o presidente da Assembleia da República José Aguiar Branco lamentou o seu desaparecimento e cumpriu-se um minuto de silêncio em homenagem ao antigo parlamentar. Cravinho foi eleito deputado pela primeira vez em 1979, funções que desempenhou durante diversos períodos até à primeira década do século XXI.

Nascido em Angola, a 19 de setembro de 1936, João Cravinho era engenheiro civil de formação, licenciado pelo Instituto Superior Técnico. O seu filho, João Gomes Cravinho, foi ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros em executivos liderados por António Costa.

Foi também Conselheiro de Estado entre 2007 e 2011 e, antes, deputado europeu, entre 1989 e 1994, onde chegou a ocupar a vice-presidência do Parlamento Europeu.

João Cravinho foi durante vários anos comentador da Renascença, no início dos anos 2000. Teve um espaço de debate, "Falar Claro", que partilhava com a social-democrata Manuela Ferreira Leite e moderado pelo jornalista Paulo Magalhães.