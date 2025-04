Parlamento faz minuto de silêncio após morte de João Cravinho

A Assembleia da República assinalou esta quarta-feira a morte do ex-ministro João Cravinho com um minuto de silêncio, após o presidente do parlamento ter destacado os "inúmeros cargos de relevo" que exerceu e os "serviços relevantes" prestados ao país.

A meio das declarações políticas que se estão a realizar hoje na Comissão Permanente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco disse que tinha recebido a notícia da morte de João Cravinho, enaltecendo os "inúmeros cargos de relevo" que exerceu em Portugal.

Foi "membro de vários Governos e nosso colega aqui na Assembleia da República. Prestou serviços relevantes ao país e eu não queria deixar de assinalar, e penso que o posso fazer em nome da câmara, o nosso testemunho de muito respeito e os nossos sentimentos à família e ao PS, em particular", disse.

Após estas palavras, os deputados levantaram-se e fizeram um minuto de silêncio em homenagem a João Cravinho.

O antigo ministro socialista João Cravinho morreu hoje aos 88 anos, disse à agência Lusa fonte do PS.

João Cravinho foi ministro ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território no XIII Governo Constitucional, chefiado por António Guterres, e ministro da Indústria e Tecnologia no IV Governo Provisório, liderado por Vasco Gonçalves. O seu filho, João Gomes Cravinho, foi ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros em executivos liderados por António Costa.