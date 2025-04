Chega vs. IL: o preço dos ovos e um amor não correspondido

Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, rejeita coligar-se com o Chega no pós-eleições de 18 de maio, por considerar que o programa do partido é "irresponsável" e empurraria Portugal para uma nova bancarrota.

O esclarecimento foi feito esta quinta-feira à noite, no debate entre Inicitiva Liberal e Chega, transmitido pela RTP3, depois de André Ventura dizer que conta com a Iniciativa Liberal para construir uma maioria à direita depois das legislativas.

"Conto vencer o espaço do centro-direita e ter mais votos que o PSD. Nós podemos ganhar, se me pergunta se conto com o Rui Rocha e com a Iniciativa Liberal, conto", clarificou André Ventura.

Só que na resposta, o presidente da Iniciativa Liberal deixou o líder do Chega pendurado e fechou a porta a entendimentos depois das eleições.

Príncipe Real vs País Real

André Ventura acusou Rui Rocha de estar desligado dos problemas reais e de pensar mais no Príncipe Real (zona nobre da cidade de Lisboa) do que no país real. O presidente do Chega lamenta assim que os liberais só olhem para as classes sociais mais altas, e acredita que Rui Rocha nem sabe o preço dos bens essenciais.

"Sabe quanto é que está o preço dos ovos? Não sabe porque provavelmente não compra", atirou o líder do Chega.