Montenegro defende "regulação" nas redes sociais e compara às regras na via pública

Montenegro comparou as redes sociais ao espaço público físico: " Nós também temos no espaço físico limitações à nossa liberdade, não podemos andar a bater uns nos outros impunemente. Se não podemos fazer isso na rua, porque é que podemos fazer isso nas redes sociais? ".

Na pele de Luís, líder do PSD, candidato a primeiro-ministro e primeiro-ministro em exercício, Luís Montenegro esteve, esta quinta-feira à tarde, na SIC para uma conversa com Júlia Pinheiro, onde defendeu a "regulação" nas redes sociais.

O líder do PSD, candidato a renovar o mandato de primeiro-ministro, quer assim abrir o debate sobre as regras nas redes sociais e aceita enfrentar a guerra com as plataformas digitais.

A "irresponsabilidade" admitida por Montenegro

O arranque da conversa foi marcado pela hospitalização de Luís Montenegro, no fim de março, devido a uma arritmia cardíaca. O primeiro-ministro assume que foi uma "irresponsabilidade" não ter ido ao hospital na quarta-feira, altura em que estava em Paris e começou a ter sintomas para ir ao hospital. Em vez disso, Luís Montenegro ainda regressou ao pais, e só na sexta-feira foi ao Santa Maria.

O candidato a primeiro-ministro assume que nessa altura já tinha "abusado da sorte".

A conversa foi depois para o estado do SNS, Luís Montenegro defende que o Governo está a diminuir o tempo de espera para doentes com a pulseira laranja, apesar de admitir que o país ter diversos serviços de urgência encerrados "não é aceitável".

Jovens chamados para a guerra? "Não vai ser necessário"

Sobre o tema do investimento em defesa, Júlia Pinheiro perguntou se os jovens portugueses correm o risco de ser chamados para o exército em caso de guerra. Luís Montenegro garante que isso "não vai ser necessário" e lembra os aumentos para os militares assegurados pelo Governo.

Questionado se as pensões podem estar em perigo devido ao investimento em defesa, o líder do PSD assegura que isso nunca vai acontecer, e que se tiver de abdicar, prefere abdicar do investimento em defesa do que no setor social.