“Os meus pais sempre me ajudaram". Pedro Nuno Santos explica compra de imóveis

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, explicou esta quarta-feira a aquisição de duas casas, em Lisboa e Montemor-o-Novo, que está a ser alvo de uma "averiguação preventiva" por parte do Ministério Público (MP).

O secretário-geral socialista começou por fazer uma declaração inicial, na sede do partido, em Lisboa, para dizer que quer ser ouvido pelo MP e que, "ao contrário" do primeiro-ministro, Luís Montenegro, "não tem medo do escrutínio".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Pedro Nuno Santos foi, depois, questionado pelos jornalistas se recebeu ajuda dos pais para a compra de casa e detalhou os contornos da aquisição de dois imóveis em Lisboa e em Montemor-o-Novo, num valor total de 1,3 milhões de euros.

“Os meus pais sempre me ajudaram, a mim e à minha irmã, como todos os pais que podem, ajudam os seus filhos e não foi diferente na minha casa”, começou por afirmar o líder socialista.