PAN quer criação de Ministério da Proteção Animal e insiste em referendo às touradas

A porta-voz do PAN propôs esta quinta-feira a criação de um Ministério do Ambiente e da Proteção Animal e garantiu que o partido vai voltar a apresentar no parlamento uma proposta de referendo à abolição das touradas.

Em declarações aos jornalistas no âmbito de uma visita à Associação Zoófila Portuguesa, em Lisboa, a líder do PAN, Inês de Sousa Real, anunciou o compromisso com a proteção animal do programa eleitoral do partido, onde é proposta a criação de um Ministério do Ambiente e da Proteção Animal e de um Serviço Nacional de Saúde para animais ("SNS Animal").

Para a porta-voz do PAN, "não faz sentido que seja o Ministério da Agricultura a ter a tutela do bem-estar dos animais" e a governação de Luís Montenegro é um exemplo disso mesmo, uma vez que, acrescentou, "quer voltar a abater animais de companhia".

"Não existe [no Ministério da Agricultura] sequer a sensibilidade de perceberem que os animais são seres vivos, que carecem não só de atenção, (...) a maioria da sociedade portuguesa quer uma lei que, tal e qual como está em vigor pela mão do PAN, que não abata animais de companhia, mas também que promova a sua esterilização", acrescentou.