Pedro Nuno Santos: "Ao contrário de Luís Montenegro, não tenho medo do escrutínio"

O secretário-geral do PS afirma que "ao contrário de Luís Montenegro" não tem "medo do escrutínio do Ministério Público (MP) nem dos portugueses". Pedro Nuno Santos pede para ser ouvido, já na quinta-feira, pelos magistrados do MP

Pedro Nuno Santos reagiu assim à "averiguação preventiva" confirmada esta quarta-feira pela Procuradoria-Geral da República (PGR), a poucas semanas das eleições legislativas de 18 de maio.

"Estamos a falar de notícias que vieram a público durante a última campanha para as legislativas. Na altura, respondi ao Correio da Manhã, ao Observador e à Sábado. Imiti direitos de resposta quando assim foi necessário", afirmou o líder socialista, em conferência de imprensa na sede do partido, no Largo do Rato, em Lisboa.

Gostaria já a partir de amanhã de ser ouvido pelo Ministério Público. Quem não deve, não teme. Quem não teme, não foge

Pedro Nuno Santos garante que não tem nada a esconder e que vai revelar toda a documentação à comunicação social e aos portugueses, através do site do PS: "As denúncias são anónimas, mas a verdade é pública. Não vou simular, como Luís Montenegro, para depois fazer o contrário", atirou.