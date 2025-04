Pedro Nuno Santos avança com requerimento para ser ouvido pelo Ministério Público

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, disse esta quinta-feira que tem "disponibilidade total" e que avançará com um requerimento para ser ouvido pelo Ministério Público sobre a averiguação preventiva à aquisição de dois imóveis.

À chegada aos estúdios da SIC, onde será emitido o debate com o líder do Livre, Rui Tavares, pelas 21 horas, Pedro Nuno Santos confirmou que não houve ainda qualquer contacto por parte do Ministério Público (MP) até ao momento, mas avançou que fará um requerimento para "fechar o quanto antes este tema".

"Quem fez estas denúncias tinha obviamente uma motivação: primeiro era intimidar, coisa que não conseguem; e depois era tentarem fazer uma equivalência, que é falsa", afirmou o líder do PS.

Pedro Nuno Santos recusou críticas ao Ministério Público e recusou equivalências com o caso de Luís Montenegro: "O pior serviço que fazemos é dizer que são todos iguais. Não são."

O secretário-geral do PS indicou que não irá comentar sondagens, como a que foi divulgada na noite desta quinta-feira, pois existem sondagens que colocam os socialistas à frente e outras que dão a AD à frente.