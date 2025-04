PS Vs. Livre: Pedro Nuno dá tudo no apelo ao voto útil. Rui Tavares só não quer PS “sozinho no Governo”

Pedro Nuno Santos e Rui Tavares trataram-se por tu no debate desta quinta-feira na SIC e divergiram, sobretudo, em questões de governabilidade. Ao longo de todo o frente a frente, o secretário-geral do PS repetiu o apelo ao voto útil para evitar a dispersão de votos à esquerda, tese que o líder do Livre foi sempre rebatendo considerando que as pessoas “não querem” os socialistas “sozinhos” no Governo.

“Não estou a dizer para não votarem no Livre” disse a dada altura do debate Pedro Nuno Santos, para depois completar que, em 2024, nalguns círculos eleitorais, “a diferença de votos no Bloco de Esquerda e no Livre, teria permitido “ao PS ter deputados para derrotar a AD”. É por isso “tão importante” para o líder socialista que “não haja dispersão de votos”.

No apelo contínuo ao voto útil, o líder do PS ia dizendo que “o Livre tem contributos a dar e o PS está disponível para os ouvir” ou ainda, que “o Livre tem mais possibilidade de influenciar um governo do PS do que a AD”.

Rui Tavares respondeu ao líder do PS: “Alguém acredita que, se esta história do voto útil funcionasse, o Livre, tendo menos força do que na eleição anterior em vez de ter mais, chegaria ao PS e diria que os ministros teriam de ir a uma audição prévia, alguém acredita que o voto daria força numa negociação? Não daria”.

Após sucessivos apelos de Pedro Nuno ao voto útil, Rui Tavares acabaria, mesmo no final do debate, por dizer que as “pessoas não querem ver o PS sozinho com os seus defeitos no Governo, a sua complacência, a sua arrogância no exercício de funções”.

Foi óbvio o interesse de ambos num entendimento para formar um eventual Governo de esquerda, mas até lá existem umas eleições. Tavares chegou a dizer a Pedro Nuno que “até deseja” que o PS vença as eleições à AD e que “tenha mais um voto”, mas pediu: “Não precisas de roubar 50 mil [votos] ao Livre, só precisarias de ir buscar 25 mil à AD, que é o que te faltou da outra vez”.

“Herança social” Vs. “pé-de-meia”

Uma das divergências entre os dois líderes de esquerda foi a proposta do Livre de criação da “herança social”, uma conta poupança de 5 mil euros que pode ser usada a partir dos 18 anos em contraponto com o programa “pé-de-meia” do PS que tem o mesmo princípio, mas com um valor substancialmente mais baixo de 500 euros.