Autarca de Vizela ​Victor Hugo Salgado investigado por suspeita de violência doméstica

Victor Hugo Salgado, presidente da Câmara Municipal de Vizela e presidente da Federação de Braga do Partido Socialista, está a ser investigado por suspeitas do crime de violência doméstica. A notícia é avançada pelo "Observador". Segundo o site, as agressões terão ocorrido em fevereiro deste ano e, alegadamente, obrigaram a mulher a receber tratamento médico hospitalar em dois momentos distintos em menos de 24 horas.

Ainda segundo o "Observador", o Hospital de Guimarães recusou-se a prestar informações acerca da ocorrência. Já a Procuradoria-Geral da República foi questionada sobre se teria sido reportada ao Ministério Público alguma queixa da mulher de Victor Hugo Salgado relativa a episódios de violência doméstica e se o alvo da eventual denúncia teria sido formalmente identificado. A resposta da PGR refere que “confirma-se apenas a existência de um inquérito, sujeito a segredo de justiça”, informação semelhante que também foi prestada à Renascença.

O "Observador" enviou também questões à GNR sobre este caso, por ser a força policial que teria sido chamada ao hospital para registar o alegado episódio de violência contra a mulher do autarca. Na resposta, fonte oficial da GNR referiu que está a desenvolver “diligências de investigação no âmbito do processo crime em causa”, sem adiantar mais detalhes.

A imprensa local de Vizela avança com um comunicado do casal. Segundo a Rádio Vizela, Victor Hugo e Sara Salgado consideram que a "exposição pública destes factos, alheios à vida cívica ou ao debate político, constitui uma tentativa de instrumentalização da vida privada para fins de combate político".

O casal garante que a sua prioridade é "assegurar a preservação da estabilidade emocional e da privacidade dos nossos filhos, que não devem ser envolvidos nem expostos em contexto algum".

"Não contribuiremos para o prolongamento deste ruído", remata a nota.

Victor Hugo Salgado chegou a ser eleito deputado em 2005, mas acabou por integrar o Ministério do Trabalho liderado por Vieira da Silva. Em 2016, rompeu com o PS e concorreu como independente à Câmara de Vizela, nas autárquicas de 2017, que venceu com quase 39% dos votos.

Em 2021 voltou a candidatar-se ao cargo, mas agora pela lista do PS. Para as autárquicas deste ano, Victor Hugo Salgado é recandidato novamente pelo PS.

[notícia atualizada às 15h47]