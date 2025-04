Mariana Vieira da Silva: "Governo desapareceu e ninguém vê nem o primeiro-ministro, nem a ministra da Saúde"

A dirigente do PS Mariana Vieira da Silva acusou esta sexta-feira o Governo de estar desaparecido perante o encerramento de urgências hospitalares e considerou que o setor da saúde tem a "marca das promessas não cumpridas" da AD.

Numa declaração aos jornalistas na sede nacional do PS, em Lisboa, Mariana Vieira da Silva acusou o Governo de, na última campanha eleitoral, em 2024, ter "criado expectativas" e apresentado "uma situação de facilidade e de rapidez" na resolução dos problemas da saúde, mas "tem vindo a deteriorar a situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

A também cabeça de lista do PS pelo círculo eleitoral de Lisboa disse que o Governo "interrompeu reformas que estavam em curso, substituindo-as por um plano, supostamente com resultados em 60 dias que não resultou", além de ter afastado "não só dirigentes do Ministério da Saúde, como também inúmeras administrações hospitalares.

"E tudo isso contribuiu para nós termos hoje, e nesta Páscoa, os portugueses numa situação de maior indefinição quanto aos serviços a que podem recorrer e com mais serviços encerrados do que tivemos no ano passado", acusou, referindo-se ao facto de estarem oito urgências fechadas no sábado e dez no domingo.