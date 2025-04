Medina acusa MP de "reforçar a publicidade" a denúncias anónimas arquivadas em 2024

O ex-ministro das Finanças Fernando Medina criticou esta quinta-feira a abertura de uma averiguação preventiva na qual é visado o secretário-geral do PS, acusando o Ministério Público de "reforçar a publicidade" a denúncias anónimas arquivadas em 2024.

"Face à antiguidade das notícias (2023) e da profundidade dos esclarecimentos então produzidos, o Ministério Público não deveria ter contribuído para reforçar a publicidade às denúncias anónimas através de uma denominada "investigação preventiva"", escreve Fernando Medina.

Num texto publicado na rede social Facebook, o ex-ministro questiona a decisão do MP, sobretudo a confirmar-se a notícia avançada hoje pelo canal Now de que, em 2024, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto arquivou uma denúncia anónima referente aos mesmos factos.

Fernando Medina deixou ainda críticas aos adversários políticos que, "a coberto de denúncias anónimas", aproveitaram o caso para atacar Pedro Nuno Santos.