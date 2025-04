RIR quer salário mínimo nos 1.200 euros este ano e 35 horas semanais para todos

O partido Reagir, Incluir, Reciclar (RIR) propõe no seu programa eleitoral para as legislativas o aumento do salário mínimo para os 1.200 euros já este ano e a implementação das 35 horas semanais para todos.

No programa eleitoral do RIR, a que a agência Lusa teve acesso, o partido defende, além do salário mínimo nacional nos 1.200 euros ainda em 2025, um aumento dos restantes vencimentos em 10%.

O RIR quer também aplicar as 35 horas semanais para todos e reduzir a Taxa Social Única (TSU) para os 8% para os trabalhadores e 15% para as empresas.

Entre as medidas defendidas pelo RIR no seu programa eleitoral, com cinco páginas, consta também a necessidade de se aumentarem as pensões mínimas, sem estabelecer qualquer valor, e "limitar a acumulação de subsídios ao valor do salário mínimo".

Na área da Justiça, o RIR quer "agravar penas para corrupção, violência doméstica e crimes ambientais" e "extinguir as prescrições para corrupção e abuso sexual".

Na segurança, o partido defende a "implementação de sistemas de videovigilância nas ruas" e "bodycams em todos os agentes", assim como o reforço dos meios humanos e técnicos das forças de segurança.