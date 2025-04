Debates de Pedro Nuno Santos com Mortágua e Ventura são os mais vistos

Os debates entre o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, e o líder do Chega, André Ventura, são os dois mais vistos até ao momento, com 21 de 30 já realizados.

Esta é a conclusão da análise de audiências da Universal McCann (UM), agência de meios do grupo Mediabrands, das duas primeiras semanas de debates a contar para as eleições legislativas de 18 de maio.

"Até ao momento e com 21 dos 30 debates já realizados, o debate mais visto continua a ser o que colocou frente a frente a coordenadora do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua e o secretário-geral do PS Pedro Nuno Santos", que alcançou "uma audiência total de 1 milhão e 388 mil telespetadores, uma audiência média de 890 mil telespetadores e um "share" de 19,5%", refere a UM.

Este debate, que foi moderado pela jornalista Clara de Sousa, "foi transmitido na SIC e foi inclusive o programa mais visto do dia 08 de abril".

Já o segundo mais visto até ao momento, "foi o frente a frente entre André Ventura e Pedro Nuno Santos".

Este frente a frente foi o mais visto da segunda semana de debates, tendo tido transmissão na TVI e a jornalista Sara Pinto como moderadora.

"O debate contou com uma audiência total de 1 milhão 296 mil telespetadores, uma audiência média de 884 mil telespetadores e um "share" de 18%", adianta a UM.

O pódio de debates mais vistos das duas primeiras semanas "fica completo com mais um debate entre dois líderes de partidos de esquerda, desta vez entre Pedro Nuno Santos e Rui Tavares [Livre]".

O confronto contou com "uma audiência total de 1 milhão 383 mil telespetadores, uma audiência média de 858 mil telespetadores, o que representou um "share" de 18,2%".

Numa análise sobre os debates transmitidos nos canais de informação (RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal), regista-se um "novo líder", refere a Universal McCann.

"Na primeira posição ficou o debate entre o presidente do Chega, André Ventura, e o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo", que foi transmitido pela CNN Portugal (alcançou uma audiência total de 360 mil telespetadores, uma audiência média de 176 mil telespetadores e um "share" de 3,8%".

Em suma, "com duas semanas de debates já realizadas e a faltar apenas sete debates entre os líderes dos partidos com assento parlamentar e um com todos os líderes dos partidos sem assento parlamentar, é possível observar uma diminuição do interesse dos portugueses nos debates face a 2024, tanto nos canais generalistas como nos de informação".

Globalmente (generalistas + informação), "nas duas primeiras semanas os debates alcançaram uma audiência média de 398 mil telespetadores (-8% vs. duas primeiras semanas de debates de 2024)".

Entre os generalistas, os debates registaram "uma audiência média de 720 mil telespetadores (-11%), enquanto os canais de informação registaram uma audiência média de 106 mil telespetadores (-21%) face às duas primeiras semanas de debates de 2024".

Assim, no balanço das duas primeiras semanas de debates e observando as audiências no total dia versus as audiências do mês de março, "vemos que a SIC é o único canal que verifica um crescimento", salienta a UM.

Durante as duas semanas de debates, a SIC alcançou um "share" de 15,4% (+0, 7p.p. vs. mês de março).