Líder do PS/Braga demite-se após notícias sobre envolvimento em violência doméstica

O líder do PS/Braga disse esta segunda-feira que deixará o cargo e lamentou a decisão do partido de não o apoiar na sua recandidatura à Câmara de Vizela, após notícias de alegadas agressões de Victor Hugo Salgado à mulher.

Lembrando não ter sido ouvido nem acusado em qualquer processo, o autarca concluiu que, por isso, o Partido Socialista se precipitou "ao manifestar uma posição de não apoio à sua candidatura nas próximas eleições autárquicas", algo que diz lamentar.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o PS expressou hoje "a sua inequívoca condenação de qualquer forma de violência doméstica e manifesta profunda preocupação com as informações que vieram a público" sobre o presidente da Câmara de Vizela e da Federação Distrital de Braga do PS.

"O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, solicitou a Victor Hugo Salgado que renunciasse ao cargo de presidente da Federação do PS de Braga. Informou igualmente que o Partido Socialista não apoiará a sua recandidatura à presidência da Câmara Municipal de Vizela", anuncia no mesmo comunicado.

Victor Hugo Salgado afirma que, antes do comunicado do PS, já tinha demonstrado ao secretário-geral a sua vontade de se afastar da presidência da Federação Distrital de Braga, tal como de todos os cargos que ocupa nos órgãos do partido, "para não prejudicar o processo eleitoral das legislativas".