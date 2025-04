Marques Mendes fala num Papa corajoso e um dos mais marcantes da Igreja

O candidato à Presidência da República Luis Marques Mendes diz que o Papa Francisco é um dos mais marcantes da Igreja e lembra o pontificado “profundamente inspirador, agregador e corajoso”.

Numa nota enviada à comunicação social, Marques Mendes aponta a coragem de Francisco no combate aos abusos sexuais dentro da Igreja e no apelo ao apoio às vítimas desses abusos. Para o antigo ministro e líder do PSD, o Papa Francisco foi ainda corajoso ao abordar outros temas como o ambiente e o desenvolvimento sustentável através da Encíclica Laudatio Si.

Nesta curta nota, Marques Mendes aponta ainda a preocupação de Francisco em unir e agregar. “ A ideia, proclamada em Lisboa, de que a Igreja é para TODOS, TODOS, TODOS é um dos momentos mais icónicos deste Papa e da sua capacidade de ser abrangente, de potenciar o humanismo e de ser justo” lê-se na nota de homenagem de Marques Mendes ao Papa Francisco.

“Num momento de luto, de dor e de homenagem, Portugal só tem motivos para se orgulhar do Papa Francisco: em 12 anos de pontificado, o Papa esteve duas vezes em Portugal. Poucos países do mundo se podem orgulhar deste privilégio” escreve Marques Mendes.

Morreu esta segunda-feira o Papa Francisco, aos 88 anos. "Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco", disse o cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo.