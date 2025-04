Montenegro. Papa foi "uma fonte de inspiração espiritual e humana"

O Governo vai decretar três dias de luto nacional que irão ocorrer durante as cerimónias fúnebres do Papa Francisco. O anúncio foi feito esta tarde pelo primeiro-ministro, numa declaração ao país feita a partir do Funchal, na Quinta Vigia.

"Enquanto se aguardam indicações da Santa Sé sobre a data das exéquias, o Governo de Portugal propôs a sua excelência o Presidente da República que fossem decretados três dias de luto nacional, que serão oportunamente confirmados, de acordo e coincidindo com as cerimónias fúnebres", anunciou Luís Montenegro.

O primeiro-ministro presta homenagem ao Papa Francisco, que considera ser um "exemplo para todos, católicos e não católicos". "Uma fonte de inspiração espiritual e humana. E um defensor intransigente dos valores da paz, da igualdade, da justiça e de uma Igreja para todos, todos, todos".

Numa declaração de cerca de três minutos, o primeiro-ministro lembrou que, ainda este domingo de Páscoa, Francisco apareceu na Praça de São Pedro num "gesto profundamente generoso e revelador da coragem e entrega sem limites que o caracterizavam", num estilo pastoral "simples e direto, bem como o legado de profunda humanidade, de compromisso e proximidade com os mais pobres, com os indefesos e com os marginalizados".

O primeiro-ministro lembra ainda as duas visitas que Francisco fez a Portugal, a primeira no centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, e o apelo que deixou na Jornada Mundial da Juventude que Montenegro considera ser um apelo à autenticidade da fé.

"O 'Todos Todos Todos', apelo simultâneo à inclusão e à conversão que lançou ao mundo na sua primeira missa em Lisboa por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, será recordado como um apelo à autenticidade da fé", defende Luís Montenegro.