Pedro Nuno Santos pede que presidente do PS Braga renuncie ao cargo

O líder do PS pediu esta segunda-feira ao presidente da federação do PS/Braga para renunciar ao cargo e informou-o de que não o apoiará na recandidatura à Câmara de Vizela, após notícias de alegadas agressões de Victor Hugo Salgado à mulher.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o PS expressa "a sua inequívoca condenação de qualquer forma de violência doméstica e manifesta profunda preocupação com as informações que vieram a público" sobre o presidente da Câmara de Vizela e da Federação Distrital de Braga do PS.

"O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, solicitou a Victor Hugo Salgado que renunciasse ao cargo de presidente da Federação do PS de Braga. Informou igualmente que o Partido Socialista não apoiará a sua recandidatura à presidência da Câmara Municipal de Vizela", anuncia no mesmo comunicado.

O PS reafirma o "compromisso com o combate firme e determinado a todas as formas de violência, independentemente de quem as pratique". .

"Sublinhamos que o caso se encontra em fase de inquérito e que é à Justiça que compete apurar os factos e assegurar a responsabilização adequada, com pleno respeito pelo princípio da presunção de inocência", acrescentou ainda.

Os socialistas reiteram a total solidariedade com as vítimas de violência e sublinham "a importância de que todas as denúncias sejam investigadas com o máximo rigor e celeridade, garantindo justiça e proteção a quem mais precisa".

O presidente da Câmara de Vizela e da Federação Distrital de Braga do PS, Victor Hugo Salgado, referiu sexta-feira que as notícias sobre alegadas agressões à mulher são uma "tentativa de instrumentalização da vida privada para fins políticos".

"A exposição pública destes factos [notícias de alegadas agressões físicas], alheios à vida cívica ou ao debate político, constitui uma tentativa de instrumentalização da vida privada para fins de combate político", adiantou o autarca e a mulher num comunicado conjunto e a que a Lusa teve acesso esta terça-feira.

Esta reação surge depois de o Observador ter revelado que Victor Hugo Salgado, que é recandidato pelo PS à presidência da Câmara de Vizela, no distrito de Braga, está a ser investigado por suspeitas de violência doméstica.

O Observador avançou ainda que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a GNR confirmam que há um inquérito aberto contra o autarca.