Rui Rocha: "Estar no Governo traz maior capacidade de influenciar"

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, considera que é mais eficaz influenciar a AD se o partido fizer parte de um Governo.

Em entrevista este domingo na RTP, o líder dos liberais foi questionado se no pós-eleições prefere um entendimento com a AD no Parlamento ou entrar para o Governo e não escondeu que assumir uma pasta no futuro executivo seria mais eficaz.

“Claro que estar no Governo traz maior capacidade de influenciar essas políticas”, afirmou, acrescentando que, até ao momento, “não houve qualquer conversa com a AD”.

Para Rui Rocha, algumas das condições para um acordo com a AD são a modernização do Estado, o alívio dos impostos para as empresas e famílias e uma reforma na saúde e habitação.

“Não podemos continuar a viver num país com uma crise profundíssima na habitação e a área da saúde tem de ser um desígnio para a legislatura”, considerou.

O líder da Iniciativa Liberal, que defendeu que a receita do corte de impostos será recuperada através da "aceleração da atividade económica", explicou que a a proposta de racionalização do Estado “permite sermos mais ambiciosos no corte de impostos”.

Rocha apontou ainda um objetivo de contratação de uma pessoa na administração pública por cada duas que se reformem, referindo uma redução por ano de dez a 15 mil funcionários públicos - que categoriza em "1.500 milhões de euros de redução dos encargos do Estado".