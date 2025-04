Livre vs. PAN. Sousa Real e Tavares cavam divergências ecológicas e convergem na eutanásia

No dia da Terra, Rui Tavares e Inês Sousa Real introduziram a agenda verde no debate da RTP 3, com a líder do PAN a dizer logo de partida que “há algumas questões que nos separam”.

A dança das divergências arrancou, com Sousa Real, deputada única à Assembleia da República, a lamentar-se que “tem sido uma voz isolada na proteção animal”, acusando o Livre de não incluir a proteção animal na revisão constitucional.

A líder do PAN fez ainda mais contas: “O Livre não acompanhou o PAN na alteração do IRS Jovem” ou nos apoios às empresas com creches que o partido de Tavares “não apoiou”.

Rui Tavares foi abanando a cabeça e, quando foi interpelado pelo moderador, o jornalista Hugo Gilberto, o porta-voz do Livre concluiu que “é muito mais o que nos une do que nos separa”, aconselhando que “todos os partidos do progresso devem crescer e com diferentes estilos alargar”.

Tavares defende uma “ecologia que alarga e não nos afunila”, ensaiando depois uma crítica ao PAN por “também” não ter aprovado propostas do Livre sobre o hidrogénio. “O novo pacto verde é que nos pode fazer sair do nacionalismo agressivo”, disse o porta-voz do Livre.

Sousa Real foi ensaiando mais críticas ao Livre que “com quatro deputados não apresentou uma proposta de debate sobre ecologia”, com Tavares mais à frente a responder que “a ecologia não pode ser uma causa de nicho”.

No final do debate houve uma rara convergência entre os dois dirigente partidários, na sequência da decisão do Tribunal Constitucional (TC) ter, esta terça-feira, chumbado seis normas da lei de despenalização da eutanásia.

Rui Tavares disse respeitar a decisão do TC e o Estado de Direito, anunciando que o partido irá “meditar” sobre as questões levantadas e “integrar” no diploma o que está escrito no acórdão dos juízes do Palácio Ratton.

Já Sousa Real lamenta “profundamente a decisão do TC e o “tempo” que o país tem levado para ter uma regulamentação da morte medicamente assistida, prometendo ler “com atenção” o acórdão dos juízes.