Da "lei Manu" às regras na saúde. Chega apresenta programa focado na imigração

Com o lema "Salvar Portugal", o Chega apresentou esta quarta-feira o programa eleitoral com o foco na imigração, no combate à corrupção e na segurança.

Sobre a imigração e a segurança, o partido pretende avançar com a "lei Manu", uma proposta legislativa com o mesmo nome do jovem que foi assassinado, recentemente, em Braga. A ideia é aumentar as penas e obrigar o repatriamento para os imigrantes que cometam crimes em Portugal. "Quando cá cometeres o crime serás posto na prisão por vários anos ou décadas, mal termines não ficarás nem mais um segundo nesta terra", afirmou André Ventura.

No entanto, enquanto André Ventura apresentava a proposta numa das salas do hotel Marriott em Lisboa, era enviado o documento com o programa eleitoral escrito do partido com uma ideia contrária. No ponto 117 do programa eleitoral do Chega é indicado: “Garantir que os cidadãos estrangeiros que escolham Portugal para viver e criar a sua família não tenham antecedentes criminais e garantir que, caso venha a praticar algum crime em território nacional, seja imediatamente reencaminhado para o seu país de origem”, ou seja, não é esclarecida a questão de se deve ou não cumprir pena antes.

No entanto, André Ventura foi claro ao indicar que será depois de se responder cá à justiça.

Ainda como foco na imigração, o presidente do Chega voltou ao tema “turismo de saúde” para afirmar que o país "está a funcionar ao contrário" na saúde. O partido reforça que não concorda com a forma como é atendido um imigrante no SNS e como um emigrante é "descartado".

André Ventura diz que "não é obcecado com a imigração", mas reforça que Portugal "está a receber quantidades incomportáveis" de estrangeiros, reforçando que o país não pode receber pessoas que venham cometer crimes. "Não podemos ter imigrantes a cometer crimes e a permanecer em Portugal", reforça.

Recuperando o caso das Gémeas, o líder do Chega diz que “não quer mais casos semelhantes”.

Programa Anticorrupção

Durante a apresentação desta quarta-feira, André Ventura destacou ainda que o novo programa mantém o foco na luta contra a corrupção. Neste ponto, líder do Chega prometeu que o partido, no Governo, apresentará "no primeiro dia um programa anticorrupção".

André Ventura deixou, neste ponto, várias críticas a PS e AD, considerando que o país "está inundado de corrupção". O presidente do Chega recorda que Portugal vai a eleições "porque o primeiro-ministro se recusa a dar explicações".

Ventura associa ainda o PSD aos socialistas, dizendo que há uma intenção do PS em recuar na Comissão Parlamentar de Inquérito a Luís Montenegro. "É o sistema a funcionar, como sempre funcionou. Fingem que estão um contra o outro quando são os maiores aliados", defendeu.

Sobre a corrupção, o Chega quer "penas mais elevadas e o confisco de bens aos corruptos". André Ventura lamenta que só esta quarta-feira, a poucas semanas de terminar as funções, o Governo anuncie que "quer acelerar e facilitar o confisco de bens".

Na nova estratégia nacional anticorrupção que propõe no programa, o Chega quer aumentar os recursos para o controlo de casos de corrupção e impor “um periodo de nojo de oito anos para os titulares de cargos políticos e públicos” para o exercício de cargos em instituições tuteladas pelo Governo.

Aumento das reformas, salários e redução de impostos

Uma das novidades do programa eleitoral do Chega é a redução do IVA para a construção. O partido de André Ventura quer que o imposto desça de 23% para 6% para os novos imóveis que se destinem à habitação.

Para resolver a crise no sector, André Ventura promete "não dar descanso" aos "ocupas" defendendo que "o Estado deve desocupar e prender o ocupa".

Nos impostos, o Chega mantém ainda a intenção de descer em 2% o IRC. Durante a apresentação no hotel Marriott em Lisboa, criticou o passo atrás dado, na última legislatura, pelo Governo para que houvesse acordo com o PS em que foi decidida uma descida de 1% do imposto.

André Ventura realça que a medida vai ajudar a atrair mais empresas para Portugal. “Mantemos a descida de 2% no IRC, não para que ninguém fique a enriquecer, mas para que as empresas tenham condições de pagar salários aos nossos jovens que nos orgulhem”.

Também na alimentação o Chega quer reduzir impostos, propondo novamente o IVA zero para os vens alimentares.

Sobre os rendimentos, no programa o Chega coloca como objetivo um salário-mínimo nacional de mil euros já no próximo ano e de 1150 euros até ao final da legislatura, em 2029.

A pensar nos idosos, o partido quer elevar o valor o mínimo das reformas para o valor do salário-mínimo nacional. André Ventura afirmou “que não abdica da proposta”.