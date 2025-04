Da "lei Manu" às regras na saúde. Chega apresenta programa focado na imigração

(Em atualização)

Com o lema "Salvar Portugal", o Chega apresentou esta quarta-feira o programa eleitoral com o foco na imigração, no combate à corrupção e na segurança.

Sobre a imigração e a segurança, o partido pretende avançar com a "lei Manu", uma proposta legislativa com o mesmo nome do jovem que foi assassinado, recentemente, em Braga. A ideia é aumentar as penas e obrigar o repatriamento para os imigrantes que cometam crimes em Portugal. "Quando cá cometeres o crime serás posto na prisão por vários anos ou décadas, mal termines não ficarás nem mais um segundo nesta terra", afirmou André Ventura.

Ainda como foco na imigração, o presidente do Chega afirma que o país "está a funcionar ao contrário" na saúde. O partido reforça que não concorda com a forma como é atendido um imigrante no SNS e como um emigrante é "descartado".

André Ventura diz que "não é obcecado com a imigração", mas reforça que Portugal "está a receber quantidades incomportáveis" de estrageiros, reforçando que o país não pode receber pessoas que venham cometer crimes. "Não podemos ter imigrantes a cometer crimes e a permanecer em Portugal", reforça.