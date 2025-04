“É para a banca ou para as pessoas?”: CDU e PAN em confronto sobre habitação e fiscalidade

Mais vivo do que se podia esperar e com uma troca de argumentos quanto ao papel da banca e a política de habitação. Assim foi o debate entre Paulo Raimundo e Inês Sousa Real esta quarta-feira.

Quase a abrir, Paulo Raimundo foi perentório: “A banca, em 2024, teve 6,3 mil milhões de euros de lucros. Nunca é pedido esforço à banca, só a quem vive com salários apertados e rendas insustentáveis”.

O líder comunista denunciou também o impacto das isenções fiscais recentes, referindo que “nenhuma das medidas aprovadas fez baixar o preço das casas”.

Do outro lado, Inês Sousa Real insistiu na necessidade de medidas específicas de apoio aos jovens para a aquisição de habitação própria. “Não temos preconceito ideológico em relação aos jovens que querem comprar casa própria”, declarou, defendendo um “regime bonificado de crédito” e a ampliação do IRS Jovem.

Mas a ideia não convenceu o comunista. Para Paulo Raimundo, as propostas que favorecem a banca contribuem para a especulação imobiliária. “Mais benefícios à banca significam menos contributo para travar a especulação”, afirmou.

O secretário-geral do PCP disse que a solução passa por cortar lucros excessivos e aumentar o investimento público em habitação.

Inês Sousa Real rebateu: “O regime bonificado não beneficia a banca, beneficia as pessoas”. E criticou a falta de ambição das restantes forças políticas: “O PAN propôs medidas para aliviar as famílias, mas continuamos a assistir a lucros excessivos de quem mais polui e lucra, como a GALP”.

“É mais fácil dar nome a um asteroide do que ter contrato em Portugal”

Sobre as dificuldades da juventude, Paulo Raimundo usou uma imagem marcante: “Nuno Peixinho deu nome a um asteroide, mas não conseguiu contrato em Portugal”.

O líder da CDU focou-se nas causas estruturais da precariedade e defendeu uma subida generalizada dos salários como resposta principal à instabilidade vivida pelos jovens.

O PAN, por seu lado, preferiu dar ênfase a medidas fiscais específicas.

Inês Sousa Real defendeu uma abordagem “pragmática” e “sem dogmas ideológicos”, propondo a extensão do IRS Jovem a quem vive em casa dos pais e mais apoios à entrada no mercado habitacional. “Queremos garantir que os jovens podem sonhar com casa própria”, sublinhou.

“O PAN quer descer o IRC e acabar com as borlas fiscais”

Outro ponto de divergência centrou-se na descida do IRC. Enquanto o PAN propõe uma redução gradual da taxa até aos 17% ao longo da legislatura, Paulo Raimundo criticou a medida, acusando o Governo de “entregar quase 400 milhões de euros às grandes empresas”. O dirigente comunista apontou que “essas empresas lucram milhões por dia e não precisam de mais incentivos”.

Inês Sousa Real justificou a proposta com a necessidade de “ajudar as PMEs a tornarem-se mais competitivas”, rejeitando qualquer incoerência: “A nossa descida do IRC está integrada num pacote que penaliza quem polui e premia quem adota boas práticas sociais e ambientais”.