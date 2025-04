Governo ativa cláusula de salvaguarda para "investir na Defesa sem prejudicar contas públicas"

O primeiro-ministro confirmou, esta quarta-feira, que o Governo pediu à Comissão Europeia para acionar a cláusula de salvaguarda para o aumento da despesa na Defesa.

Em declarações aos jornalistas, à saída da Nunciatura Apostólica da Santa Sé, em Lisboa, onde deixou uma mensagem no livro de condolências do Papa Francisco, Luís Montenegro diz que o pedido feito pelo Governo a Bruxelas quer permitir que o "país invista na Defesa sem prejudicar a sustentabilidade das contas públicas".

O primeiro-ministro fala em "posição partilhada com as oposições", confirmando o comunicado do Ministério das Finanças desta manhã, que dava conta de que o Governo avançou com o pedido depois de falar com Partido Socialista.