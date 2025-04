Legislativas. Pinto Luz defende referendo sobre eutanásia após decisão do Tribunal Constitucional

“Isto já podia estar regulamentado há muito tempo,” afirmou a candidata liberal, acrescentando que os ajustamentos exigidos pelo Tribunal Constitucional não comprometem o essencial da legislação.

Mariana Vieira da Silva, cabeça de lista do PS pelo mesmo círculo eleitoral, alinhou com a posição da IL ao considerar que bastam pequenos ajustes. “O Parlamento que sair das eleições tem todas as condições para resolver rapidamente o problema,” garantiu, referindo que o acórdão não declarou a lei inconstitucional no seu todo.

“Pode haver algumas ligeiras precisões que tenham de ser corrigidas,” explicou a socialista, realçando que o essencial do diploma permanece válido e poderá ser facilmente retomado.

A questão da eutanásia foi um dos temas centrais do debate transmitido em direto no canal de YouTube da Renascença, onde os candidatos por Lisboa confrontaram propostas e prioridades a menos de um mês das eleições. O debate pode ser revisto em rr.pt.