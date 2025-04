Luís Montenegro: Tal como Sá Carneiro “esta maioria também vai ser uma maioria maior”

Na apresentação do livro que reúne textos de Sá Carneiro durante o período da primeira maioria absoluta da AD, Montenegro estabeleceu um paralelismo com o resultado da eleição em 1980 que reforçou a maioria de Sá Carneiro e depois mais tarde a maioria absoluta de Cavaco Silva que estava na sala.

O antigo primeiro-ministro apresentou o livro de Sá Carneiro, e sem nunca falar no nome de Luís Montenegro, Cavaco Silva estabeleceu uma ligação com o que aconteceu há 45 anos, quando a AD reforçou a votação numas eleições marcadas na sequência de uma polémica também com o então primeiro-ministro Sá Carneiro.

“Eu confesso que fico arrepiado ao ouvir o testemunho do professor Cavaco Silva sobre este período e a inspiração que são estes dois para o período de 2024 até aquele que o povo português decidir será o projeto do atual Governo”, disse Luis Montenegro.

Luís Montenegro falou depois de Cavaco Silva e disse que ficou arrepiado ao ouvir o antigo primeiro-ministro falar sobre este período político do país, porque encontra aí uma base de inspiração para as maiorias de 1985 até 1995 e espera que aconteça o mesmo nas eleições legislativas de 18 de maio.

“Sá Carneiro acusa a oposição de trazer ao debate a falsidade e a suspeição e os ataques pessoais, e em agosto faz uma comunicação ao país ladeado por todos os ministros refutando as acusações que lhe eram feitas de dividas à banca nacionalizada e condenado as práticas da oposição”, lembra Cavaco Silva.

Sem falar no nome de Luís Montenegro, Cavaco Silva avisou que a AD foi a eleições e reforçou a maioria.

“Apesar das campanhas movidas pela oposição contra o primeiro-ministro Sá Carneiro, a AD voltou a ganhar as eleições em 5 de outubro de 1980, reforçando mesmo a sua maioria. Os ataques à pessoa do primeiro-ministro por parte do PS e do PCP tiveram efeitos contrários aquilo que eles esperavam”, lembrou Cavaco Silva, em jeito de aviso à oposição a pouco mais de uma semana do arranque da campanha eleitoral.