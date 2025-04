Montenegro recorda "papel notável" de Francisco na Igreja

O chefe do Governo passou esta quarta-feira à tarde pela Nunciatura Apostólica da Santa Sé, em Lisboa, para deixar uma mensagem no livro de condolências pelo Papa Francisco. Depois de vários minutos a escrever, o primeiro-ministro disse aos jornalistas que deixou uma mensagem de gratidão.

Luís Montenegro recorda a passagem de Francisco pela Jornada Mundial da Juventude de 2023, em Lisboa, para recuperar a mensagem deixada pelo Santo Padre de se "cuidar de todos, todos, todos". Uma expressão que considera "simples", mas "poderosíssima para se ser mais justo, mais solidário e fraterno no olhar para a condição humana de cada pessoa".

Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro recorda a ligação de Portugal à Igreja e ao Papa Francisco, recordando que a Igreja tem muitas vezes um papel "educativo e social" junto das comunidades no país.

Luís Montenegro compreende que a relação entre Portugal e a Igreja justifica que o país se faça representar no funeral do Papa Francisco com as mais altas figuras do Estado. No sábado, em Roma, vão estar o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, Luís Montenegro e o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Há uma grande afinidade entre o povo português e o legado deste Papa, a comunhão de valores é enorme e naturalmente que os representantes do povo português cumprem a missão de representação que lhe está atribuída", disse.