Montenegro vai fazer campanha na rua "olhos nos olhos" com os portugueses

Ao longo dos 16 dias de campanha a Aliança Democrática (AD) vai a todos os distritos do país e privilegiar o contacto de rua com os eleitores, em vez dos almoços e jantares comício, que serão apenas 8 ao longo das mais de duas semanas de estrada.

Segundo a direção da campanha, é o próprio Luís Montenegro que quer estar perto e falar “olhos nos olhos com os eleitores” durante as ações que rua. O programa provisório prevê três a quatro ações de campanha por dia, que vão decorrer, a maior parte das vezes, em dois distritos diferentes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ao contrário do que aconteceu na campanha do ano passado, em que Montenegro contou com a presença de todos os antigos líderes do PSD, desta vez, a direção de campanha diz que a estratégia é diferente.