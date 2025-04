"Nada mudou". PS diz que comissão de inquérito depende de Montenegro

O secretário-geral do PS assegura que "nada mudou" e que a comissão de inquérito irá manter-se caso o primeiro-ministro continue naquilo que diz ser a "fuga às respostas e esclarecimentos" sobre a sua empresa familiar.

No final de um almoço com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), esta quarta-feira, em Lisboa, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre as suas declarações da véspera sobre a comissão de inquérito ao primeiro-ministro e as acusações que lhe foram feitas pelo líder da IL, Rui Rocha.

"Eu não mudei a minha posição em nenhum momento e não há nenhuma contradição porque a comissão parlamentar de inquérito foi por nós anunciada porque Luís Montenegro não dava as respostas. Como nada mudou até agora...", respondeu.

O líder do PS enfatizou que, "se nada se alterar", a intenção do PS de voltar a pedir uma comissão de inquérito na próxima legislatura se mantém.

"Vão-se fazendo declarações a partir de títulos que não correspondem exatamente àquilo que nós dizemos e depois começa toda a gente a comentar sobre aquilo que não foi dito", começou por responder.