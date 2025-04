Paulo Rangel: “AD vai fabricar uma solução estável sozinha ou com a Iniciativa Liberal”

Apesar das sondagens continuarem a mostrar um empate técnico entre o PS e o PSD, Paulo Rangel tem a convicção de que a AD vai reforçar o resultado nas eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

No debate, organizado pela Renascença, que reuniu quatro candidatos pelo círculo eleitoral do Porto, o cabeça de lista da AD garantiu que a coligação PSD/CDS vai conseguir garantir uma solução estável sozinha ou com o apoio da Iniciativa Liberal.

“Tenho confiança de que é possível uma solução estável e que ela pode ser fabricada só com a AD ou, eventualmente, com a AD e outros, e quando digo outros, só vejo um parceiro possível que é a Iniciativa Liberal. Penso que, apesar das diferenças, pode haver caminho para um entendimento. Mas estou convicto de que nós vamos reforçar claramente o nosso resultado”, referiu Paulo Rangel.

O candidato, que criticou a ausência do cabeça de lista do PS, Fernando Araújo, neste debate, acusou o partido “de ter desistido do Porto” e garantiu que Pedro Nuno Santos não é o responsável pela crise política que levou às eleições antecipadas.

“E eu não posso dizer que quero estabilidade e que quero esclarecimento e ter uma solução que permitia esse esclarecimento que ele queria, porque ele podia fazer a Comissão Parlamentar de Inquérito, que agora já abandonou, que já percebeu que não vai a lado nenhum. A solução era a abstenção da moção de confiança, não o fez, e com o Chega trouxe o país para as eleições”, assegurou Rangel.

Questionado sobre as condições para um eventual acordo de governo com a AD, Carlos Guimarães Pinto, candidato da Iniciativa Liberal, remeteu o tema para o líder do partido, mas adiantou algumas linhas vermelhas.

“Eu vou ter a cortesia de deixar para o Presidente do partido a apresentação dessas condições publicamente, isso certamente será feito, mas terá sempre de passar por uma redução substancial do IRS, porque é algo que vem sendo uma bandeira nossa há muito tempo, respeitar os rendimentos de quem trabalha e um processo de desburocratização e de maior eficiência do Estado”, afirmou.

Já os candidatos do Livre e do Bloco de Esquerda consideram que os portugueses podem voltar a dar maioria aos partidos da esquerda.

“Acredito que possa estar tudo em aberto, nada está fechado, nem está escrito que a maioria parlamentar tem que ser de direita”, defendeu Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda.

Jorge Pinto, deputado e candidato do Livre, reconheceu que o cenário mais provável não aponta para uma maioria de esquerda, mas acredita que tal é possível. Defende que existem três blocos no parlamento — esquerda democrática, direita democrática e extrema-direita — e desafia a direita a clarificar a sua posição.

“Num eventual cenário em que a esquerda democrática tem mais votos e mais deputados que a direita democrática, mesmo não tendo a maioria absoluta, o que é que a direita democrática pode então prometer aos portugueses no que diz respeito à estabilidade?”, questionou.