TikTok lança "centro eleitoral" para preparar legislativas

O TikTok anunciou, esta quarta-feira, que o "centro eleitoral" dedicado às próximas legislativas já foi lançado na plataforma, em Portugal.

O lançamento "para breve" já tinha sido confirmado pela empresa à Renascença no início deste mês. Na altura, a plataforma anunciou estar prestes a lançar o "centro eleitoral" onde fornece informação útil durante a campanha eleitoral - como data do sufrágio ou candidatos - tal como já havia feito o ano passado.

A informação constante nesta página é, adianta o TikTok, feita em colaboração com comissão de eleições e Governo, à semelhança do que acontece noutros países (e aconteceu também nas últimas eleições europeias). "É um trabalho de equipa. Sabemos que não podemos fazer isto sozinhos", admitiu na altura Francesca Scapolo, especialista da TikTok em políticas públicas para a integridade eleitoral, numa passagem por Lisboa.

Por sua vez, Adela Aleka, responsável pela comunicação do TikTok em Portugal, Itália e Grécia, adiantou que a página similar dedicada às últimas europeias teve "mais de 7,5 milhões de visualizações". No que diz respeito a eleições no geral, há "treino específico" para sufrágios dado a quem modera e um "grupo europeu" que lidera o processo, seja qual for a eleição.

Apesar disso, a empresa assegura que "já começou a preparação" para as próximas legislativas portuguesas marcadas para 18 de maio, onde irá aplicar a mesma estratégia de combate à desinformação que tem utilizado em eleições internacionais.

160 moderadores de conteúdos falam português de Portugal

"Desde 2020 temos trabalhado para proteger a integridade da nossa plataforma em mais de 200 eleições em todo o mundo e continuamos empenhados em manter um espaço cívico onde as pessoas possam expressar-se e criar comunidades", é dito no comunicado divulgado esta quarta-feira, onde se confirma que o "centro eleitoral" foi reativado ontem, terça-feira, 22 de abril.

"Durante as eleições legislativas portuguesas, a nossa taskforce local às eleições irá utilizar tecnologias para prevenir conteúdos nocivos e ajudar as pessoas a distinguir factos de conteúdos desinformativos", assegura a plataforma, que diz ter investido "em tecnologias avançadas de moderação" e numa "equipa de milhares de profissionais dedicados à segurança".



No entretanto, ficamos também a saber que existem, neste momento, 160 moderadores de conteúdos que falam português de Portugal. Tal número representa um decréscimo face aos últimos dados fornecidos pela plataforma: à Renascença, a equipa do TikTok tinha confirmado, em maio de 2024, ter 173 moderadores a operar em português europeu.

Na altura, e contactada pela Renascença sobre - entre outros temas - as eleições europeias que se avizinhavam, a plataforma confirmou ter cerca de seis mil moderadores a trabalhar com conteúdos nas línguas faladas no velho continente, sendo que, destes, 173 estavam alocados especificamente a conteúdo publicado em PT-PT.

Agora, o número é de 160, adiantou Francesca Scapolo, garantindo, no entanto, que o número "é flexível" e o processo é plástico o suficiente para permitir acrescentar mais trabalhadores caso seja necessário. "Este é um processo contínuo, porque a moderação é constante", acrescentou, num ano em que Portugal terá legislativas e autárquicas (e nas vésperas de mais umas Presidenciais).

A localização exata destes moderadores de conteúdos continua a não ser divulgada pela empresa "por motivos de segurança", mas a Renascença sabe que há quem trabalhe no nosso país.

Portugal tem uma média de 3,9 milhões de utilizadores ativos mensais no TikTok, um aumento de meio milhão em relação aos cálculos avançados pela empresa o ano passado.