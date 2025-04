AD à frente em nova sondagem. IL também sobe e pode ajudar a maioria

Uma nova sondagem indica que a AD continua a liderar as intenções de voto nas legislativas e pode chegar à maioria absoluta se fizer uma coligação com a Iniciativa Liberal.

De acordo com a sondagem feita pela Consulmark2 para o jornal Sol, se as eleições fossem hoje, a Aliança Democrática venceria com 34,1% dos votos. O PS surge em segundo lugar com 27,1% e o Chega com 15,2% mantém-se como a terceira força política.

Em quarto lugar surge a IL que sobe e atinge os 8,3%.

O Livre mantém-se nos 3,3%, o Bloco cai para os 2,1%, empatando com a CDU que sobe ligeiramente. Já o PAN desce para os 0,9%.

Tendo em conta estes resultados, a AD pode alcançar uma maioria absoluta em coligação com a IL: as duas forças em conjunto reúnem 42,4% dos votos.

Luís Montenegro continua a merecer a preferência dos portugueses – 43,9% – para desempenhar o cargo de primeiro-ministro. Já o líder do PS não consegue mais do que 25,1%.

Os indecisos baixam ligeiramente para os 20,2%.