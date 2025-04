Ana Catarina Mendes: "Será muito difícil não haver uma CPI na próxima legislatura"

Ressalvando que Pedro Nuno Santos "considera que ainda há tempo de haver explicações", a dirigente socialista aponta as "explicações ausentes do primeiro-ministro ainda em exercício", para concluir que será "muito difícil não haver uma comissão parlamentar de inquérito na próxima legislatura".

A socialista Ana Catarina Mendes acredita que dificilmente não haverá uma Comissão Parlamentar de Inquérito na próxima legislatura para esclarecer o caso Spinumviva. No programa Casa Comum da Renascença , a eurodeputada do PS defende que Luís Montenegro "dificilmente aproveitará a campanha para explicar o que é inexplicável e que já todos os portugueses perceberam".

Já Duarte Pacheco anota uma contradição no discurso de Ana Catarina Mendes. "Se, como acabou de dizer, os portugueses já todos perceberam o que é que está por detrás do caso, a comissão de inquérito não é necessária para nada. Já têm as conclusões feitas e vamos vê-la a começar", replica no programa Casa Comum, uma parceria com a EURANET — Rede Europeia de Rádios.

O antigo deputado do PSD considera que o primeiro-ministro e o líder do maior partido da oposição já prestaram as explicações públicas devidas nos seus processos.

"Pedro Nuno Santos talvez esteja a sentir na pele que, por mais explicações que se dê, aqueles que não querem acreditar, que querem 'viver na lama', vão sempre considerar que são insuficientes. Devemos passar à frente e discutir política, porque é para isso que eles vão ser escolhidos", remata Duarte Pacheco na Renascença.