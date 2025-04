Duarte Pacheco: "O Ministério Público quer interferir na política e está a fazê-lo todos os dias"

"Pedro Nuno Santos está a 'beber' também do 'fel' que também pôs a crescer. Há quem, quando é um adversário, até se aproveite e dê credibilidade [a denúncias anónimas]. Claro que no dia em que nos bate à porta e traz sofrimento às nossas famílias, as pessoas pensam duas vezes", argumenta Duarte Pacheco para quem, não é bom "alimentar esta campanha contra um adversário".

No programa Casa Comum da Renascença , o antigo deputado do PSD comenta desta forma as averiguações preventivas de que são alvo o primeiro-ministro e o secretário-geral do PS.

"Se houver algo a investigar, que se abra um inquérito e que se investigue"

Já a socialista Ana Catarina Mendes diz que "não há coincidências", assumindo que vê "com muita estranheza" a abertura de uma averiguação preventiva que lhe causa espanto no casos de Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos.

"É coisa de que até aqui nunca tínhamos ouvido falar. Das duas, uma: ou há um inquérito ou não há um inquérito e segue o seu curso, coisa que me parece que não existe", assinala a eurodeputada socialista que estranha também que o caso surja depois do arquivamento da investigação pelo DIAP do Porto. "Não consigo perceber o tratamento [do caso] dentro do próprio Ministério Público."

A eurodeputada socialista anota a sucessão de "denúncias que depois abrem processos que demoram anos a tentar ser concluídos e outros que ainda não o foram". Por isso, Ana Catarina Mendes encara as intervenções do Ministério Público nos últimos anos em Portugal "com muita dificuldade e muita preocupação".

A antiga ministra recorda a sua indignação com a atuação do Ministério Público, no caso do "parágrafo que levou à demissão do anterior Governo" e de António Costa "para que a instituição Primeiro-Ministro não fosse beliscada".

Defendendo que o procurador-geral da República já devia ter esclarecido publicamente a atuação do Ministério Público, Ana Catarina Mendes lembra que está a preparar um relatório sobre o Estado de Direito na União Europeia, a apresentar dentro de um mês no Parlamento Europeu.

"Não gostaria de ver o meu país com a tentativa de tornarmos políticos os casos que são de justiça. Se houver algo a investigar, que se abra um inquérito e que se investigue. Continuarmos a colocar na praça pública figuras jurídicas que até aqui desconhecíamos e processos que depois não dão em nada, em momentos eleitorais, não me parece que seja saudável para a nossa democracia em particular", remata a eurodeputada do PS.