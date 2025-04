Festa do 25 de Abril na residência oficial do PM é a 1 de Maio. E com Tony Carreira

Os jardins da residência oficial do primeiro-ministro não vão abrir no 25 de Abril. Devido ao luto nacional e "por respeito à morte do Papa Francisco", a iniciativa foi adiada para o 1.º de maio

Segundo fonte do gabinete de Luís Montenegro, a tradicional abertura dos jardins far-se-á no Dia do Trabalhador a celebração conjunta dessa data e da Revolução do 25 de Abril de 1974 com a abertura ao público dos jardins de São Bento, a partir da manhã de dia 1 de maio, por onde passará o primeiro-ministro, como é habitual.

O programa deste ano conta com atuações dos Pauliteiros de Miranda, de grupos de cante alentejano e um mini concerto de Tony Carreira.

Na quinta-feira, o Governo aprovou em Conselho de Ministros o decreto que declara três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco, a cumprir entre hoje e sábado.

Nessa ocasião, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou que o Governo cancelou toda a "agenda festiva" e adiou as celebrações relativas ao 25 de Abril, alegando que o luto nacional pelo Papa Francisco implica reserva nas comemorações, decisão que já mereceu críticas de alguns partidos à esquerda.