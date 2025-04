Governo "cometeu erro" ao cancelar agenda festiva do 25 de Abril

O secretário-geral do PS considerou esta quinta-feira que o Governo "cometeu um erro" ao cancelar toda a sua "agenda festiva" do 25 de abril na sequência do luto nacional pela morte do Papa Francisco.

"O governo optou por desvalorizar a celebração do 25 de Abril, cometeu um erro. Cometeu um erro ao não saber também avaliar os sentimentos portugueses no que diz respeito a esta data", considerou Pedro Nuno Santos, no Porto, após uma reunião com dirigentes da Rede Europeia Antipobreza Portugal.

O líder socialista disse ver esta decisão do Governo, "como a maioria dos portugueses, mal", considerando que celebrar o 25 de Abril não é desrespeitar o Papa, "antes pelo contrário".

"Quem conhece o exemplo do Papa Francisco sabe que era um amante da liberdade e da igualdade, que são dois dos valores que nós celebramos no 25 de Abril", salientou.