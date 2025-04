🔴 Legislativas. Veja aqui o debate com os cabeças de lista por Braga

Quatro cabeças de lista, candidatos às legislativas de 18 de maio, debatem às 18h em direto no Youtube da Renascença.

Temas como a polémica que se instalou em torno das celebrações do 25 de abril (inéditas em luto nacional), as regras que devemos ou não impor nas redes sociais, a imigração e a despenalização da morte medicamente assistida estão no centro do debate.

No painel, estarão Hugo Soares, cabeça de lista do PSD e atual líder parlamentar dos social-democratas, José Luís Carneiro, cabeça de lista pelo PS, ex-ministro da Administração Interna, Filipe Melo, cabeça de lista pelo Chega e atual deputado, e Francisco Louçã, cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda, que foi líder do partido durante sete anos.