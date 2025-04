Montenegro vs. Ventura. A impossibilidade de governar com o Chega e um Costa versão "olhos azuis"

Luís Montenegro começou o debate para as eleições legislativas com André Ventura, esta quinta-feira à noite, na SIC, excluindo qualquer possibilidade de governar com o Chega, alegando imaturidade falta de fiabilidade e acusando André Ventura de ser um “catavento”. “É impossível governar com o Chega. Em primeiro lugar, porque o Chega não tem fiabilidade de pensamento, comporta-se politicamente como um catavento”, disse Montenegro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mas o primeiro-ministro deu ainda mais motivos para recusar qualquer entendimento com o partido de André Ventura, considerando que a política do Chega tem um "pendor destrutivo" e Ventura não tem maturidade nem "decência" para ocupar qualquer cargo de governação.

“O doutor André Ventura e toda a política do Chega tem um pendor eminentemente destrutivo, nós no último ano fizemos coisas como regular a imigração, como reforçar as políticas de segurança, de policiamento de proximidade, baixar os impostos sobre os rendimentos do trabalho e o Chega esteve sempre contra tudo, está sempre contra tudo. Em terceiro lugar, porque o Chega e o doutor André Ventura demonstraram neste ano que não tem maturidade nem decência para o exercício da função governativa”, concluiu Luis Montenegro. "Desastre na saúde e na corrupção”"

Num debate onde, por vezes, foi difícil ouvir o que diziam, porque os candidatos falavam ao mesmo tempo, André Ventura acusou o governo de nada ter feito na saúde e apontou números sobre as consultas e as cirurgias que foram feitas, e trouxe a debate o caso da grávida que teve o bebé numa ambulância à porta de casa. “Enquanto o senhor primeiro-ministro vem aqui à televisão dar o seu ar de maturidade, sentido de Estado, que já ninguém acredita honestamente, deixe-me dizer-lhe isto cara a cara, mais uma grávida teve o bebé à porta de casa, porque as urgências estão fechadas”, disse André Ventura, que acusou também o líder da AD de ser como António Costa, na versão “olhos azuis”.