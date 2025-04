PCP. Não se homenageia Francisco com cancelamentos de celebrações

O PCP considerou esta quinta-feira que não se homenageia o Papa Francisco com cancelamentos de celebrações do 25 de Abril, mas antes reafirmando os valores da paz e da justiça.

"Homenagear o Papa Francisco não é com cancelamentos, é acima de tudo afirmar os valores da paz e da justiça, que nortearam a sua intervenção e que constituem também valores da Revolução de Abril", lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete de imprensa do PCP.

O partido aludia ao facto de, esta quinta-feira, durante o "briefing" do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência ter anunciado que o Governo tinha cancelado toda a "agenda festiva" e adiado as celebrações relativas ao 25 de Abril, devido ao luto nacional de três dias -- entre hoje e sábado -- pelo Papa Francisco.

Entretanto, o Governo esclareceu que o decreto que instituiu o luto nacional pela morte do Papa Francisco não impõe quaisquer restrições à celebração do 25 de Abril por entidades públicas ou privadas, limitando-se a definir a conduta dos membros do executivo.

No comunicado, o PCP salienta a "ação do Papa Francisco a favor do diálogo e contra a intolerância" e destaca "a sua intervenção humanista, na defesa da paz e dos direitos económicos e sociais e de justiça para com os mais desfavorecidos".

"Reiterando sentidas condolências a todos os católicos e à Igreja Católica pelo falecimento do Papa Francisco, neste momento das suas exéquias, homenagear o Papa Francisco é também celebrar a vida e os valores da paz, da justiça social, da liberdade e da democracia", defendem.

Na quinta-feira, o Governo aprovou em Conselho de Ministros o decreto que declara três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco, a cumprir entre hoje e sábado.

