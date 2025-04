PSD acredita que luto nacional não é "compaginável" com festa do 25 de Abril em São Bento

Hugo Soares, do PSD, não compreende a polémica em torno do adiamento dos concertos do 25 de Abril em São Bento, que diz não ser "compaginável" com o decreto de luto nacional.

Durante o debate no YouTube da Renascença entre quatro cabeças de lista de partidos por Braga, o atual líder da bancada social-democrata fala num momento de respeito pelo luto decretado por causa da morte do Papa Francisco.

"Eu creio que todos percebemos que luto nacional não é compaginável com festa e concertos. Não tem a ver com o 25 de Abril, tem a ver com o país estar em luto nacional e creio que não há ninguém que perceba que os jardins da residência oficial de São Bento pudessem estar em festa", argumentou.

Do lado do PS, José Luís Carneiro acredita que a polémica só se instalou por causa de uma falha de comunicação do governo. Já Francisco Louçã - cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda no distrito de Braga - também lamenta que o executivo se tenha explicado mal.