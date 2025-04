Sessão solene do 25 de Abril com hino nacional e voto de pesar pela morte do Papa

Para além disso, não haverá esta sexta-feira de manhã a tradicional revista às tropas por parte do Presidente da República, para dar algum recato ao momento, uma vez que o país está de luto nacional pela morte do Papa Francisco.

A sessão solene do 25 de Abril na Assembleia da República vai começar com um voto de pesar pela morte do Papa Francisco, lido por José Pedro Aguiar-Branco, a que se segue o minuto de silêncio. É uma das alterações, e talvez inédita, à sessão solene no Parlamento que vai estar com as bandeiras a meia haste.

Apesar do luto nacional, a sessão solene no Parlamento nunca esteve em causa e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, recusou logo a ideia de que a realização da sessão pudesse colidir com o recato inerente ao luto nacional, contrapondo que o debate plural próprio das democracias corresponde ao legado de paz, de humanismo e de diálogo do pontificado do Papa Francisco.

A sessão solene vai decorrer no mesmo formato que as anteriores, com as intervenções dos diferentes grupos parlamentares que têm seis minutos para discursar, a deputada única do PAN terá apenas três minutos para fazer a sua intervenção. Logo de seguida tem a palavra o presidente da Assembleia da República e, por fim, Marcelo Rebelo de Sousa encerra a sessão.

Para esta sessão estão convidadas várias personalidades, antigos presidentes e primeiros-ministros, representantes dos tribunais e outras instituições.