Aguiar-Branco recorda Papa Francisco como "bom amigo de Portugal"

O Papa Francisco é recordado na Assembleia da República em dia de luto nacional e de comemoração do 51.º aniversário do 25 de abril de 1974. Numa nota de pesar, lida pelo Presidente da AR, José Pedro Aguiar-Branco, o Papa Francisco é recordado como "bom amigo de Portugal".

O representante da Assembleia da República lembrou que Francisco foi o Papa que ordenou "quatro cardeais portugueses, canonizou Jacinta e Francisco Marto" passando ainda pelo país para a Jornada Mundial da Juventude.

José Pedro Aguiar Branco defendeu que os 12 anos de pontificado do Papa foram um "decisivo apelo da fraternidade, misericórdia e à paz" e recordou ainda as encíclicas de Francisco que "colocaram no centro conceitos como amizade social, fraternidade social e ecologia universal".

O Papa Francisco é lembrado pelo Presidente da Assembleia da República como alguém que "apoiou os mais pobres entre os pobres". José Pedro Aguiar Branco que mencionou ainda a expressão utilizada pelo Papa - "mudança de época" - para deixar o alerta sobre o atual contexto sublinhando que Francisco lembrou "que a política como serviço é a mais alta forma de caridade".

O representante da AR salienta que "o legado do Papa Francisco como estadista e responsável político continuará cheio de significado particularmente no atual contexto".

Na Assembleia da República foi cumprido um minuto de silêncio pelo Papa Francisco antes de se iniciarem os discursos.

