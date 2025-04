Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de fugir a responsabilizar-se pela situação na saúde

O secretário-geral do PS acusou este sábado o primeiro-ministro de fugir a assumir responsabilidades pela situação atual no Serviço Nacional de Saúde (SNS), alegando que agora há mais serviços de urgência encerrados do que no ano passado.

Estas críticas foram feitas por Pedro Nuno Santo em declarações aos jornalistas, à chegada a uma sessão destinada a apresentar o Manifesto Jovem da JS, em Marvila, no concelho de Lisboa.

O líder socialista começou por pedir a mobilização dos cidadãos para as eleições legislativas antecipadas de 18 de maio, tendo em vista "derrotar" o executivo PSD/CDS, para que Portugal, através de "uma mudança segura", tenha "um Governo progressista, que governe para todos e não apenas para alguns".

"Temos muito mais urgências encerradas do que tivemos no ano passado, o que é preocupante. Temos mais urgências encerradas, mais mulheres a ter os seus partos em ambulâncias do que nos últimos anos, o que é verdadeiramente preocupante", apontou.

De acordo com o secretário-geral do PS, "ao mesmo tempo que isto acontece, verifica-se uma contínua degradação do SNS, que ainda está pior do que estava no ano passado".

Depois, atacou diretamente Luís Montenegro: "Temos ainda um primeiro-ministro incapaz de assumir responsabilidades, incapaz até de mostrar empatia face à realidade que muitos portugueses enfrentam na procura de umas urgências encontram encerradas.".

Neste contexto, Pedro Nuno Santos insistiu na sua tese de que Portugal precisa de mudar "para um Governo liderado pelo PS".

"Uma mudança segura que permita resolver problemas. Precisamos de um Governo que governa para todos e não apenas para uma minoria, como é o Governo da AD", acrescentou.