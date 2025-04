Açores. Bolieiro defende política de habitação para os jovens

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, afirmou este domingo que os jovens "podem confiar" numa política de oferta de habitação, seja ela própria ou por via do arrendamento.

"Podem confiar numa política que contrasta com uma longa falta de estratégia no passado, para terem agora mais oferta de habitação, mais acessibilidade à habitação, mais capacitação das famílias para o acesso à sua habitação, seja ela própria ou por arrendamento", declarou Bolieiro, citado em nota de imprensa.

O dirigente intervinha na sessão de encerramento do Congresso da JSD/Açores, que decorreu na ilha Terceira, tendo apontado o mar e o espaço "como elementos essenciais" que dão "dimensão aos Açores".

"A dimensão marítima e espacial dos Açores representa 56% do todo nacional, portanto a maior do país", pelo que há que "colocar de lado o travão que é a exiguidade territorial e demográfica, a dispersão, a ultraperiferia, a condição arquipelágica, e fazer de tudo isso um acelerador do talento dos jovens", afirmou Bolieiro, que é também presidente do Governo Regional açoriano.

De acordo com o dirigente, "é nesta ambição" que a região se deve "relacionar com a República, com a União Europeia e com o mundo", sendo os Açores "um motor de desenvolvimento de Portugal".

Bolieiro acredita "na juventude açoriana para fazer parte da ambição" da região em termos de transição energética, digital, climática, do conhecimento do fundo do mar profundo, da sua riqueza mineral e das capacidades do espaço ao nível suborbital.

O líder do PSD/Açores conta com a juventude açoriana para "construir o futuro da região", assumindo o compromisso "de a saber ouvir, nunca prescindindo da sua visão inovadora e dos seus talentos".

Já o líder reeleito da JSD, Luís Raposo, afirmou que os jovens "são a força motora da sociedade, agentes de mudança, irreverentes e ambiciosos", garantindo "uma atuação política pela proximidade, numa experiência desafiante e exigente, e numa caminhada que se quer sempre de progresso".

O 23º Congresso Regional da JSD/Açores elegeu a nova Comissão Política Regional, liderada por Luís Raposo, com 93% dos votos expressos.

André Pontes será o vice-presidente coordenador, sendo os vice-presidentes Jorge Freitas e Melenie Almeida. .

Mariana Pereira assume o cargo de secretário-geral, enquanto Maria Inês Gouveia lidera o conselho regional.

Gonçalo Gomes preside ao conselho de jurisdição e Carlota Ferro é a nova presidente da mesa do congresso da JSD/Açores.