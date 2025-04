AD afasta-se do PS e quebra empate técnico na Sondagem das Sondagens

A coligação da AD surge à frente do PS em uma nova sondagem e, com este barómetro, PSD e CDS deixam de estar em empate técnico com os socialistas na Sondagem das Sondagens, o agregador da Renascença.

Segundo o estudo de opinião da Pitagórica para a TVI, o Jornal de Notícias, a CNN Portugal e a TSF, divulgado este domingo, a AD está à frente das intenções de voto, com 34,8% após a distribuição de indecisos, que nesta sondagem chegaram aos 15,4%.

O PS surge com 28,1% - sensivelmente o mesmo resultado que Pedro Nuno Santos conseguiu nas legislativas do ano passado -, já com a distribuição dos indecisos. O Chega cai ligeiramente, para os 14,9%, enquanto a Iniciativa Liberal regista 7,4% das intenções de voto.

Atrás das quatro forças políticas destacadas neste momento nas intenções de voto estão as três forças de esquerda: Livre à cabeça, com 4,4%, a CDU com 4,1% e o Bloco de Esquerda a cair, com apenas 1,9%. O PAN tem 0,6%.

Para a sondagem foram inquiridas exatamente 1.000 pessoas, entre 14 e 21 de abril, para uma margem de erro de +/- 3,16%.